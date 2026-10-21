Долги за ЖКУ: чем грозит неуплата

Компания «КРЦ» напомнила о важности своевременной оплаты коммунальных услуг. Должникам в Петрозаводске отключают водоотведение.

Фото: РКС-Петрозаводск

«КРЦ» продолжает работу с жителями Петрозаводска, несвоевременно оплачивающими услуги водоснабжения и водоотведения. Компания регулярно информирует абонентов о наличии задолженности и необходимости её погашения, а также напоминает о мерах взыскания долгов.

По итогам восьми месяцев 2026 года общая сумма дебиторской задолженности абонентов перед «КРЦ» превысила 150 млн рублей. За этот же период специалисты направили в суд 6 509 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 48,5 млн рублей. Только в сентябре в Петрозаводске установили 25 заглушек на канализацию должникам, не погасившим задолженность.

При несвоевременной оплате коммунальных услуг на сумму долга начисляются пени. В случае взыскания задолженности через суд должнику также придётся оплатить судебные расходы. Кроме того, в рамках исполнительного производства возможно взыскание средств с банковских счетов и арест имущества в предусмотренных законом случаях.

Ещё одна мера воздействия на неплательщиков — ограничение водоотведения. Для этого специалисты устанавливают специальные заглушки в канализационных трубах. Такие работы могут проводиться без доступа в жилое помещение. При этом расходы на установку и демонтаж устройства возлагаются на должника. Дополнительно ему необходимо оплатить работы по монтажу и демонтажу заглушки — в общей сложности около 5 тысяч рублей.

Если погасить всю сумму долга сразу не получается, не стоит откладывать решение вопроса. «КРЦ» предлагает абонентам оформить реструктуризацию и договориться о погашении задолженности частями. Для этого необходимо лично обратиться в офис компании по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 60.

Получив уведомление о задолженности, лучше не игнорировать его: нужно своевременно уточнить сумму долга и погасить её, чтобы избежать дополнительных расходов и мер взыскания.

Проверить начисления, передать показания приборов учёта и оплатить услуги можно онлайн на сайте «РКС-Петрозаводск» через личный кабинет, чат-бот во «ВКонтакте» и «Макс» или другим способом.

«РКС – Петрозаводск» напоминают: оплачивать коммунальные услуги необходимо ежемесячно, в полном объёме и не позднее 15-го числа. Регулярные платежи помогают обеспечивать стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

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