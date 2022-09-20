Долг петрозаводчан за воду превысил 200 миллионов рублей

К концу лета задолженность петрозаводчан за услуги водоснабжения и водоотведения составила более 200 млн рублей.

В сентябре «ПКС-Водоканал» направили в судебные инстанции около 1000 заявлений на взыскание денежных средств в принудительном порядке. После чего на основании судебного решения в счет погашения долга может быть наложен арест на банковские счета должников, автомобили или бытовую технику. Помимо этого, в кредитную историю будет внесена негативная пометка, а выезд заграницу ограничат.

В случае, если у владельцев квартир образовалась задолженность за коммунальные услуги, в кратчайший срок рекомендуем ее погасить. Со второго месяца просроченного платежа на счет начисляются пени, которые еще больше увеличивают размер долга. На третий месяц должнику направляется уведомление об отключении услуги водоотведения, после чего в случае неоплаты устанавливается заглушка на канализацию,

– рассказала о последствиях неоплаты услуг Ирина Колобова, директор по сбытовой деятельности АО «ПКС-Водоканал».

Во второй половине сентября первые 50 абонентов уже будут отключены от канализации. Для того, чтобы пользоваться водоотведением вновь, должникам придется единоразово погасить всю сумму задолженности, в том числе пени, и компенсировать судебные издержки. Дополнительную сумму в размере 9000 рублей придется оплатить за установку и снятие заглушки, которая ограничивает выведение стоков из квартиры.

Погасить задолженность за коммунальные услуги можно в банках, через платежные терминалы, мобильные приложения и в личном кабинете на сайте ООО «КРЦ», а также в отделениях АО «Почта России».

Помимо этого, при личном посещении «Центра Единого Обслуживания» (ул. Гоголя-60, понедельник-пятница, с 8:00 до 18:00) можно оформить договор о реструктуризации долга, приостановив начисление пеней. Подробности: 8 (8142) 56-04-31, krc-feedback@rks.karelia.ru.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра (8142) 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» .