Доктор Мясников рассказал, что должно быть в домашней аптечке россиян

Популярный российский врач Александр Мясников рассказал, как собрать аптечку на все случаи жизни, а также дал рекомендации о том, что из нее следует исключить. Советами специалист поделился в эфире передачи на YouTube-канале «Доктор 24», передает «Пятый канал».

По его словам, главное осознать, что здоровому человеку не нужен целый набор обезболивающих или лекарств от гриппа. В случаях имеющихся проблем следует обратиться к врачу и не скупать в аптеках все, что попало.

По мнению Мясникова, следует выбросить из аптечки витамины. По мнению врача, все, что нужно человек и без того получает из воды, воздуха, солнца и при правильном питании.

Следует избавиться от мочегонных средств, которые не помогут при сильных отеках, но спровоцируют гормональный сбой регулировки водно-солевого обмена. Также Мясников рекомендует забыть о лекарствах от простуды, многие из которых содержат антибиотики.

По мнению Мясникова, идеальная домашняя аптечка состоит из нескольких позиций: перевязочные материалы, антисептики, примитивные обезболивающие. Другие лекарства следует покупать после консультации с врачом.

Фото: mc-panaceya.ru