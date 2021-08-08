Добровольцев просят подключиться к поискам пропавшей 90-летней женщины

В поселке Кубово Пудожского района пропала 90-летняя женщина. Об этом сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Фотографию пропавшей женщины опубликовали участники сообщества в комментариях.

Анна Васильевна Блохина 6 августа вышла из дома в лес за ягодами. Обратно женщина не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

К поискам пропавшей женщины просят подключиться всех неравнодушных и волонтеров. Телефон координатора на месте – 8921-457-8190 (Павел).