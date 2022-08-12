До пяти лет лишения свободы может получить житель Мурманской области

В Сегеже завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мурманской области. Мужчина торопился в Петербург, в результате во время обгона столкнулся с машиной, шедшей по встречной полосе, водитель которой скончался. Местными полицейскими было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено.

В конце прошлого года в Сегежском районе на федеральной трассе произошла дорожная авария. 54-летний житель Мурманской области, превысив скорость, пошел на обгон, но не рассчитал возможности и столкнулся со встречной машиной, за рулем которой также был житель Кольского Заполярья. Он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Приехавшим на место происшествия полицейским виновник ДТП рассказал, что вместе с супругой направлялся в Петербург, чтобы встретить Новый год. Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. В отношении мужчины сбыло возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас материалы отправлены в суд, сообщили в пресс-службе УВД РК. Максимально ему грозит пятилетний срок лишения свободы. Фото: unsplash.