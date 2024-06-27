До плюс 29 градусов жары обещают в пятницу в Карелии
В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +23, +25. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии тоже переменная облачность. Ночью по восточным районам местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17, местами +4,+9, днем +24, +29, местами +17,+22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +17, днем +28;
В Кондопоге ночью +15, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +16, днем +26;
В Олонце ночью +14, днем +27;
В Пудоже ночью +13, днем +27;
В Сегеже ночью +16, днем +25;
В Сортавале ночью +12, днем +24;
В Суоярви ночью +14, днем +28. // фото «Петрозаводск говорит»