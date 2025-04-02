До плюс 13 градусов тепла обещают в четверг в Карелии

В четверг в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +9,+11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Утром и днем на дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3, местами подморозит до -6, днем +5, +10, на юге местами потеплеет до +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +9;

В Кондопоге ночью +1, днем +10;

В Медвежьегорске, Олонце ночью +1, днем +8;

В Пудоже, Сегеже ночью -1, днем +8;

В Сортавале ночью +1, днем +13;

В Суоярви ночью +1, +10.