До 24 градусов тепла ожидают в среду в Карелии

Завтра, 28 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9°С, днем +16, +21°С, местами до +24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, малооблачно.

В Сегеже до +21, малооблачно.

В Сортавале до +15, малооблачно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»