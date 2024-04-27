До 15 градусов тепла ожидается в воскресенье в Карелии

Завтра, 28 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега. По северной половине ночью на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3, -2°С, местами до -5°С, днем +10,+15°С, на севере +3,+8°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +4, переменная облачность, дождь со снегом.

В Сегеже до +7, переменная облачность, вечером сильный дождь.

В Сортавале до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»