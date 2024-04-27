До 12 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 27 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, с прояснениями. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха +7,+12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +3+8, преимущественно ясно.

В Сортавале +3+9, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»