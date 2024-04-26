Небольшие дожди могут пройти в субботу в Карелии

Завтра, 27 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. По северной половине ночью на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4°С, днем +7,+12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже +3+8, преимущественно ясно.

В Сортавале +3+9, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Reza Shayestehpour