06 апреля 2021, 11:17
Дмитрий Кудрин бесследно пропал в Петрозаводске
Молодой человек 3 апреля ушел из дома на Кукковке, с тех пор о нем нет известий
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Дмитрия Анатольевича Кудрина, сообщает паблик «ПСО Доброспас».
По имеющимся данным, молодой человек 1990 года рождения 3 апреля около 16:00 ушел из дома на улице Ровио, 7. С того момента от молодого человека не было вестей.
Приметы: на вид 30 лет, рост 192 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие.
Был одет: куртка синего цвета, синие джинсы, черные кроссовки, шапка темно-синего цвета, синяя сумка, с собой был паспорт.
Всех, кто видел молодого человека, просят звонить по номеру: +7-953-534-25-72.