Дмитрий Кудрин бесследно пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Дмитрия Анатольевича Кудрина, сообщает паблик «ПСО Доброспас».

По имеющимся данным, молодой человек 1990 года рождения 3 апреля около 16:00 ушел из дома на улице Ровио, 7. С того момента от молодого человека не было вестей.

Приметы: на вид 30 лет, рост 192 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Был одет: куртка синего цвета, синие джинсы, черные кроссовки, шапка темно-синего цвета, синяя сумка, с собой был паспорт.

Всех, кто видел молодого человека, просят звонить по номеру: +7-953-534-25-72.