Для школьников обозначили норму часов на домашнее задание

В Минпросвещения озвучили, сколько времени максимум школьники должны тратить на выполнение домашнего задания. Нормы выведены для каждого класса.

Так в первом классе ученики должны тратить на домашку не более одного часа, во втором и третьем классах – не более полутора часов, в четвертом-пятом – до двух часов, с шестого по восьмой классы – до двух с половиной часов, с девятого по одиннадцатый классы – до трех с половиной часов, передает информационная служба «Вести».

Рекомендации были согласованы с Роспотребнадзором. В министерстве отметили, что это не строгие правила, а ориентир для учителей и родителей.