23 марта 2022, 12:35
Для российских спортсменов проведут Спартакиаду по программе Олимпиады
Минспорта ищет возможности привлекать российских атлетов к сорвенованиям в условиях международной изоляции
В Минспорта РФ столкнулись с необходимостью придумывать для российских спортсменов новые соревнования в условиях международной изоляции. Об этом рассказал замминистра Алексей Морозов, его слова передает «Лента.ру».
По словам чиновника, планируется организовать Спартакиаду для сильнейших российских атлетов.
«Будут сборные от всех регионов, турнир пройдет, предположительно, в августе, по программе Олимпийских игр-2024 в Париже», - добавил Морозов. Фото pixabay.com/diema