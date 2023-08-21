Для отправления посылок, писем и бандеролей заработают новые правила

Чтобы отправить заказное письмо, посылку или бандероль по почте, потребуется предъявить паспорт, водительские права или подтвердить личность с помощью электронной подписи.

Такой порядок начнет действовать с 1 сентября. О новом правиле сообщает РИА Новости.

«Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023», - сообщили изданию в компании.

Оформить электронную подпись можно на сайте или в приложении Почты России. // фото «Петрозаводск говорит»