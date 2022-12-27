Для льготников на 2023 год закуплено лекарств на полмиллиарда рублей

Глава регионального Минздрава Михаил Охлопков рассказал о том, что начало 2022 года по объективным причинам было трудным в сфере закупки лекарств для льготников. Тем не менее, регион относительно спокойно прошел этот период. И все благодаря тому, что в конце 2021 года необходимые препараты были закуплены на этот год. По такой же схеме в ведомстве пошли и сейчас.

«Для обеспечения льготников в 2023 году уже закуплено лекарственных препаратов больше, чем на полмиллиарда рублей»,

- отметил министр.

Так, для онкологических больных уже закуплено 48% препаратов от выделенной суммы, для больных диабетом – 46%, для гематологических больных – 95,6%, для больных с болезнями системы кровообращения – 51,7%. По программам инвалидизации и по кардиореабилитации – по 72,9%. Кроме того, закупки продолжаются в плановом порядке. // Фото: pxhere.