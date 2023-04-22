Для фермеров Карелии нашли 12 свободных участков

Фермеры Карелии могут подать заявки и начать свою деятельность на свободных земельных участках в Калевальском районе, сообщает минсельхоз арелии. Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия в ходе проведения инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения было выявлено 12 свободных земельных участков, расположенных на территории Калевальского национального муниципального района.

С паспортами указанных земельных участков можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Карелии.

При возникновении вопросов по указанным участкам можно обращаться в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия по номеру телефона +7 (8142) 78-24-59, электронная почта: mizo@property.gov10.ru.