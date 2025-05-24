Для борьбы с мошенниками в России хотят запретить брать кредиты всем

Неожиданную инициативу обсуждают в России. В МВД предлагают ввести тотальный запрет на кредиты, считая, что так под защитой от цифровых жуликов будут все россияне.

«…мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», - приводит слова замначальника Следственного департамента МВД РФ Данила Филиппова на киберфестивале РИА Новости.

Граждан, которые соберутся оформлять кредит, предлагают консультировать в МВД. Ему зададут вопросы, чтобы убедиться, что человек находится не под влиянием мошенников. © «Петрозаводск говорит»