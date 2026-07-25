Дизайнер интерьеров рассказала, что будет в тренде в 2024 году

О современных тенденциях рассказала Анастасия Москалюк, дизайнер интерьеров группы компаний «Нова».
Основной тренд будущего года – экологичный интерьер. Такой, который превращает квартиру в место, где можно расслабиться и вернуться в баланс.
Ориентируемся на цветовую гамму карельской природы. Мягкие, не кричащие цвета, природные материалы, простые лаконичные формы,
- предлагает Анастасия.
В отделочных материалах стоит отдать предпочтение дереву и камню, а в текстиле –натуральным материалам, хлопку, льну, джуту, рогожке. При этом вполне можно найти качественную синтетическую замену, которая будет приятна для глаз и тела, а также – долговечна.
Кроме того, Анастасия советует добавить зелени в интерьер. Комнатные растения очень благотворно влияют на психологическое состояние, помогают поддерживать микроклимат в помещении. Один важный нюанс: горшки и вазоны для растений стоит подбирать в соответствии с общей цветовой гаммой интерьера, отбросив вариант классических глянцевых пластиковых емкостей коричневого цвета.
Даже такие горшки и кашпо можно декорировать или окрасить в более приятные цвета, чтобы не рушить целостность интерьера,
- отмечает дизайнер.
Кстати, тем, в чьих руках не выживают даже кактусы, вполне подойдут искусственные растения.
Раньше искусственные растения в массе своей были такого плохого качества, настолько очевидно ненастоящими, что, конечно, в интерьере дома им места не было. Но сейчас в продаже можно найти прекрасные варианты, которые на вид не отличить от настоящей зелени,
- напоминает Анастасия.
Выдержанный в спокойных цветах, расслабленный интерьер, неброский текстиль и зелень создадут дома атмосферу расслабленности и близости к природе. И, похоже, тренд на экологичность останется с нами надолго.
//Фото: https://ru.freepik.com
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