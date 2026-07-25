Дизайнер интерьеров рассказала, что будет в тренде в 2024 году

На что делать ставку, чтобы интерьер был модным, но при этом – удобным?

О современных тенденциях рассказала Анастасия Москалюк, дизайнер интерьеров группы компаний «Нова».

Основной тренд будущего года – экологичный интерьер. Такой, который превращает квартиру в место, где можно расслабиться и вернуться в баланс.

Ориентируемся на цветовую гамму карельской природы. Мягкие, не кричащие цвета, природные материалы, простые лаконичные формы,

- предлагает Анастасия.

В отделочных материалах стоит отдать предпочтение дереву и камню, а в текстиле –натуральным материалам, хлопку, льну, джуту, рогожке. При этом вполне можно найти качественную синтетическую замену, которая будет приятна для глаз и тела, а также – долговечна.

Кроме того, Анастасия советует добавить зелени в интерьер. Комнатные растения очень благотворно влияют на психологическое состояние, помогают поддерживать микроклимат в помещении. Один важный нюанс: горшки и вазоны для растений стоит подбирать в соответствии с общей цветовой гаммой интерьера, отбросив вариант классических глянцевых пластиковых емкостей коричневого цвета.

Даже такие горшки и кашпо можно декорировать или окрасить в более приятные цвета, чтобы не рушить целостность интерьера,

- отмечает дизайнер.

Кстати, тем, в чьих руках не выживают даже кактусы, вполне подойдут искусственные растения.

Раньше искусственные растения в массе своей были такого плохого качества, настолько очевидно ненастоящими, что, конечно, в интерьере дома им места не было. Но сейчас в продаже можно найти прекрасные варианты, которые на вид не отличить от настоящей зелени,

- напоминает Анастасия.

Выдержанный в спокойных цветах, расслабленный интерьер, неброский текстиль и зелень создадут дома атмосферу расслабленности и близости к природе. И, похоже, тренд на экологичность останется с нами надолго.

//Фото: https://ru.freepik.com

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