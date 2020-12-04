Диетолог рассказала, как не поправиться после новогодних застолий

Чтобы не набрать вес во время новогодних праздников, стоит контролировать количество употребляемого алкоголя и фруктов. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова, слова которой приводит «Федеральное агентство новостей».

Медик подчеркнула, что перед Новым годом многие люди стараются прийти в форму, но на сам праздник начинают есть все подряд. В наборе веса существенную роль играет алкоголь - он содержит довольно много калорий.

У алкоголя всегда приоритет, потому что мы пьем, потом заедаем оливье. Сначала идет в утилизацию алкоголь, так как он быстрее дает энергию. Это все трансформируется в отложение жира в печени, жировых запасов. То есть употреблением алкоголя мы провоцируем набор веса. Нам может казаться, что мы ничего калорийного не едим, но алкоголь может усиливать аппетит,

- рассказала Дианова.

Медик также перечислила наиболее калорийные блюда новогоднего стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой. Специалист также отметила, что в январские праздники россияне едят слишком много мандаринов. Диетолог советует съедать не больше двух фруктов в день. Это количество даст организму оптимальную дозу простых углеводов, фруктозы, глюкозы и удовольствия. Фото srb62.ru