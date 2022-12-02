Диетолог посоветовал есть больше мяса с майонезом, чтобы похудеть
Чтобы сбросить лишние килограммы и влезть в любимый новогодний наряд, не обязательно морить себя голодом или физическими упражнениями, считает врач-диетолог Алексей Ковальков. По его словам, существует кетогенная диета, которая позволяет похудеть.
В беседе с радио Sputnik врач пояснил, что нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов.
«Исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза»,
- рассказывает Ковальков.
По словам врача, если придерживаться этой диеты, то результат не заставит себя ждать.
«Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть без каких-либо дополнительных физических нагрузок», - уверен диетолог.
Врач предостерег, что долго сидеть на кетогенной диете нельзя, так как она может оказывать токсическое воздействие на организм. Врач советует проконсультироваться со специалистом, прежде чем ее применять. // фото unsplash.com