Диетолог посоветовал есть больше мяса с майонезом, чтобы похудеть

Чтобы сбросить лишние килограммы и влезть в любимый новогодний наряд, не обязательно морить себя голодом или физическими упражнениями, считает врач-диетолог Алексей Ковальков. По его словам, существует кетогенная диета, которая позволяет похудеть.

В беседе с радио Sputnik врач пояснил, что нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов.

«Исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза»,

- рассказывает Ковальков.

По словам врача, если придерживаться этой диеты, то результат не заставит себя ждать.

«Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть без каких-либо дополнительных физических нагрузок», - уверен диетолог.

Врач предостерег, что долго сидеть на кетогенной диете нельзя, так как она может оказывать токсическое воздействие на организм. Врач советует проконсультироваться со специалистом, прежде чем ее применять. // фото unsplash.com