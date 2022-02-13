Диетолог подсказала, что есть, чтобы не чувствовать усталость и хандру

Человек весной может чувствовать упадок сил и хандру из-за дефицита витаминов. Как побороть авитаминоз, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина.

При недостатке солнечного света, неправильном питании или после заболевания, например, постковидном синдроме, организм может уставать. Чтобы помочь организму, необходимы витамины и микроэлементы. При этом Соломатина не советует увлекаться поливитаминными комплексами, так как они могут плохо усваиваться. Необходимые для восполнения сил элементы можно найти в обычных продуктах.

Для борьбы со слабостью и плохим настроением нужен витамин С. Диетолог считает, что зимой лучше употреблять замороженные фрукты, поскольку те, что можно найти в магазине, как правило лежат с осени и уже не содержат полезных веществ. Богаты витамином С отвар шиповника и квашеная капуста.

Поддержать иммунитет, улучшить состояние зубов поможет витамин D. Для восполнения его дефицита, можно употреблять печень трески, морепродукты, яичный желток, молочные продукты или купить витамин в аптеке.

Для улучшения мыслительных реакций нужны витамины группы B, которые содержатся в цельнозерновых крупах и цельнозерновом хлебе, в мясе и мясных потрохах. Недостаток витамина B12 может наблюдаться у вегетарианцев и тех, кто не любит мясо.

Недостаток йода может вызвать апатию. Соломатина советует употреблять морскую капусту и морскую рыбу. Для снятия раздражения она рекомендует употреблять зелень, семечки и орехи из-за содержащегося в них магния. Для кожи и иммунитета нужен цинк. Этот микроэлемент содержит мясо, печень и тыквенные семечки. Также можно употреблять жирную рыбу, льняное масло и грецкие орехи, эти продукты содержат полезную Омегу-3.

Чтобы поддерживать в организме баланс витаминов, в меню человека должен быть белок, много овощей, зелень, фрукты, кисломолочные напитки. Сладости можно заменить сухофруктами, натуральной пастилой и мармеладом, сорбетом, ложкой меда, кусочком горького шоколада, орехами. Диетолог не рекомендует увлекаться кофе, советует пить зеленый чай и какао и не забывать про воду. Она также отметила, что хандра и усталость могут быть связаны не столько с нехваткой витаминов, сколько вызваны токсинами, которые накапливаются из еды – красители, консерванты, трансжиры, сахар, жареное. А усталость и истощение, как нервное, так и физическое могут вызывать перепады уровня глюкозы. (фото pixabay.com, RitaE)