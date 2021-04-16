Диетолог описала правильный ужин

Диетолог Нурия Дианова рассказала о том, каким должен быть правильный ужин. Слова специалиста приводят «Известия».

Как отметила Дианова, последний прием пищи должен проходить за 3-4 часа до сна. Иногда приветствуются легкие перекусы в виде 150 граммов кисломолочного напитка за полтора часа до отхода ко сну.

Перед сном лучше воздержаться от тяжелой пищи: за ужином необходимо употреблять легкоусвояемые и не нагружающие пищеварительную систему продукты, например яичный белок, творог или рыбу.

Дианова не рекомендует есть на ужин мясо, уточняя, что лучше заменить его овощами, прошедшими термическую обработку. Диетолог добавила, что во избежание поздних ужинов лучше всего питаться дробно, и это позволит не нагружать желудок перед сном. Фото mdpc.org