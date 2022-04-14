Диетолог назвал продукты для продления молодости кожи
Диетолог, врач Рупали Датте рассказала изданию Food NDVT, что при помощи питания можно продлить молодость кожи. Доктор назвала продукты, влияющие на выработку коллагена.
Именно от него зависит красота и упругость кожи. С годами коллагена становится меньше, его необходимо интенсивнее восполнять. Ведь недостаток этого важного белка приводит к появлению морщин.
Диетолог посоветовала есть больше творога, мяса, рыбы и тофу, так как в них содержатся необходимые аминокислоты. Кроме того, в цитрусовых, помидорах и перце содержится витамин С, который является мощным антиоксидантом и помогает коже дольше сохранить молодость.
Датте также рекомендует чаще употреблять продукты с содержанием цинка (тыквенные семечки, кешью и устрицы), марганца (бобовые, бурый рис, орехи), и меди (чернослив, субпродукты и зеленые листовые овощи). // Фото: istock.com