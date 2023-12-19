Диетолог Алексей Кабанов назвал полезные свойства майонеза

Майонез находится в черном списке у сторонников ЗОЖ и большинства диетологов. Этот популярный соус считается слишком жирным и калорийным. Но диетолог Алексей Кабанов заявил «АиФ», что эта заправка имеет и полезные свойства.

- При использовании хорошего, качественного и натурального майонеза, а также если вы не будете есть салаты, заправленные им, огромными порциями, а ограничитесь примерно 200 граммами пару раз в неделю - майонез не нанесет вреда организму, даже пойдет на пользу,

- сказал он.

Врач объяснил, что в майонезе много ненасыщенных жиров, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Без этого вида жиров невозможно полноценно питаться.

В день человек должен потреблять до 30 процентов такого продукта от общего рациона.

Кабанов также опроверг мнение о том, что в майонезе много холестерина. Диетолог отметил, что настоящий майонез делают из растительных масел. // фото: fahrwasser/ freepik.com