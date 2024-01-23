Девять воинских захоронений приведут в порядок в Карелии в этом году

Девять захоронений павших воинов отремонтируют в Карелии в текущем году. На это выделят по целевой федеральной программе субсидию в сумме больше 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Воинские захоронения приведут в порядок в семи районах: Прионежском, Кондопожском, Кемском, Медвежьегорском, Пряжинском и Питкярантском.

Также по госпрограмме на развитие культуры республика направила 12 заявок на ремонт объектов культурного наследия. К приоритетным отнесли объекты, связанные с 800-летием крещения карелов. Его будут отмечать в 2027 году. // фото: freepik.com