Девушку в Карелии уличили в покупке наркотика и содержании притона

Сотрудники полиции в Сортавале завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Ей предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

Обвиняемая заказала наркотик через теневой сегмент интернета, оплатила его и получила координаты тайника-закладки. После этого она забрала запрещенное вещество оттуда и спрятала его в личных вещах.

В Сортавала девушка вернулась на такси. Наркотик она купила для личного употребления. Вскоре ее действия пресекли полицейские. Запрещенное вещество девушка выдала добровольно.

Сверток изъяли и направили на экспертизу, которая показала, что внутри находится синтетический наркотик массой более 3 граммов, что считается крупным размером для данного вещества.

Фигурантка уголовного дела - безработная и ранее привлекалась к административной ответственности.

Ранее в суд направили другое дело, связанное с пособничеством и содержанием притона для употребления наркотических веществ. В нем фигурирует та же самая гражданка. // фото: freepik.com