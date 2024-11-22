Девушку убило беседкой-курилкой во время урагана в Подмосковье

В Московской области 22-летняя девушка погибла после того, как на нее рухнула беседка-курилка. Об этом сообщает прокуратура региона.

Трагедия произошла в Подольске вечером 21 ноября. В области бушевал ураган. На территории одного из промышленных парков павильон, использующийся как место для курения, был опрокинут порывом ветра и упал на девушку. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории. // Фото прокуратуры Московской области