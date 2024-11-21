Отказ в демобилизации до 65 лет признали законным

Конституционный суд постановил, что в условиях частичной мобилизации уволиться с военной службы разрешается лишь по достижении установленного возрастного предела. Для всех категорий военнослужащих, включая контрактников и мобилизованных, этот возраст составляет 65 лет, за исключением высшего офицерского состава, для которого граница повышена до 70 лет.

Данный вывод был сделан судом при рассмотрении жалобы военного, уточняет пресс-служба. Заявитель настаивал, что для тех, кто заключил контракт с Министерством обороны до 24 июня 2023 года (даты принятия нового закона), должны оставаться в силе прежние возрастные ограничения. В соответствии с законом о воинской обязанности, они составляют 50 лет для рядового состава, сержантов и офицеров в званиях до полковника.

Суд, однако, разъяснил, что обновленные возрастные нормы распространяются на всех военнослужащих без исключения и действуют вне зависимости от времени подписания контракта, так как это обусловлено режимом частичной мобилизации. // фото: unsplash.com