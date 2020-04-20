20 апреля 2020, 14:40
Девушку без сознания обнаружили в Сортавале
Подозреваемого в уголовном преступлении задержали, с ним работают следователи
Вневедомственная охрана задержала подозреваемого в уголовном преступлении. Подробности рассказали в Росгвардии.
В конце прошлой недели, 17 апреля, на Выборгском шоссе в Сортавале была обнаружена девушка без сознания с телесными повреждениями.
Росгвардейцы при отработке территории задержала подозреваемого – молодого человека, 1997 года рождения.
Задержанного передали следственно-оперативной группе. Проводятся следственные действия.
Фото: kokshetau.asia