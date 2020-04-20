Девушку без сознания обнаружили в Сортавале

Вневедомственная охрана задержала подозреваемого в уголовном преступлении. Подробности рассказали в Росгвардии.

В конце прошлой недели, 17 апреля, на Выборгском шоссе в Сортавале была обнаружена девушка без сознания с телесными повреждениями.

Росгвардейцы при отработке территории задержала подозреваемого – молодого человека, 1997 года рождения.

Задержанного передали следственно-оперативной группе. Проводятся следственные действия.

Фото: kokshetau.asia