Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Подмосковье

В Московской области девушка выпала из окна 16-го этажа и осталась жива. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 24 января в Балашихе. Отец пострадавшей вызвал скорую помощь, девушку госпитализировали, она жива, но находится в реанимации.

Подробности происшествия предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com