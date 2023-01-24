24 января 2023, 12:34
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Подмосковье
В Балашихе выясняют обстоятельства травмирования молодой горожанки
В Московской области девушка выпала из окна 16-го этажа и осталась жива. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел утром 24 января в Балашихе. Отец пострадавшей вызвал скорую помощь, девушку госпитализировали, она жива, но находится в реанимации.
Подробности происшествия предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com