Девушка в розовом пропала в Петрозаводске

23-летнюю девушка пропала в Петрозаводске. О Ксении Малявской не было вестей с 28 февраля. В поисках пропавшей родным и близким помогают добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

В последний раз на девушке была розовая куртка, розовые штаны и светло-коричневые кроссовки.

Всех, кто увидит девушку и узнает ее, просят связываться с поисковиками.

Накануне в Карелии искали 70-летнюю женщину, которая ушла в одном халате и тапках. Ее нашли живой, все разрешилось благополучно.