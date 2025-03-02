02 марта 2025, 09:09
Девушка в розовом пропала в Петрозаводске
23-летнюю Ксению Малявскую ищут с 28 февраля в карельской столице
фото: «Петрозаводск говорит»
23-летнюю девушка пропала в Петрозаводске. О Ксении Малявской не было вестей с 28 февраля. В поисках пропавшей родным и близким помогают добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».
В последний раз на девушке была розовая куртка, розовые штаны и светло-коричневые кроссовки.
Всех, кто увидит девушку и узнает ее, просят связываться с поисковиками.
Накануне в Карелии искали 70-летнюю женщину, которая ушла в одном халате и тапках. Ее нашли живой, все разрешилось благополучно.