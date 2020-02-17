Девушка скончалась во время конкурса по поеданию пирожных

Трагический инцидент произошел в одном из баров Москвы: 23-летняя гостья питейного заведения скончалась во время конкурса по поеданию пирожных. Видео произошедшего появилось на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Администратор бара рассказал журналистам о трагедии. Как пояснил сотрудник заведения, девушка пришла в бар с друзьями, чтобы отдохнуть, а не специально на конкурс.

«Был конкурс, ели печенье. После конкурса они с подругой начали общаться и ей резко стало плохо. Она упала и все. Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую. Приехали медики и констатировали факт смерти. Она пришла в бар с друзьями. Они постоянно здесь сидят. Ее позвали в бар друзья»,

- сообщил администратор.

По словам очевидцев, девушка перед конкурсом употребляла алкоголь.

Как ранее рассказала «РЕН ТВ» подруга погибшей, девушка попыталась съесть одновременно три пирожных, но не смогла. Она начала задыхаться и погибла от удушья. Момент трагедии сняла камера наблюдения. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются правоохранители.