15 января 2024, 11:59
Девушка пострадала в жестком столкновении иномарок на Октябрьском
Один автомобиль не пропустил другой на перекрестке в Петрозаводске
В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, произошедшей вечером 14 января на перекрестке Октябрьского проспекта и Мурманской улицы.
26-летняя девушка-водитель автомобиля Ford Focus при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю BMW, который двигался по пропекту в прямом направлении. Момент жетского столкновения попал на видео. Автомобили разлетелись по дороге.
В результате девушка-водитель автомобиля Ford получила травмы, ее отправили лечиться амбулаторно. ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожного происшествия. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска