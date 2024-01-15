Девушка пострадала в жестком столкновении иномарок на Октябрьском

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, произошедшей вечером 14 января на перекрестке Октябрьского проспекта и Мурманской улицы.

26-летняя девушка-водитель автомобиля Ford Focus при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю BMW, который двигался по пропекту в прямом направлении. Момент жетского столкновения попал на видео. Автомобили разлетелись по дороге.

В результате девушка-водитель автомобиля Ford получила травмы, ее отправили лечиться амбулаторно. ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожного происшествия. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска