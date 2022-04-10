10 апреля 2022, 10:06
Девушка не справилась с управлением и опрокинула автомобиль
В результате дорожной аварии в Кондопожском районе травмирован 29-летний молодой человек
9 апреля в 12:40 на 58 километре дороги «ст. Шуйская – Гирвас» в Кондопожском районе произошла авария.
В Госавтоинспекции Карелии установили, что за рулем находилась 26-летняя девушка. По предварительным выводам, она не справилась с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате дорожного происшествия травмирован 29-летний пассажир. Обстоятельства устанавливаются. (фото ГИБДД РК)