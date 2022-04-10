Девушка не справилась с управлением и опрокинула автомобиль

9 апреля в 12:40 на 58 километре дороги «ст. Шуйская – Гирвас» в Кондопожском районе произошла авария.

В Госавтоинспекции Карелии установили, что за рулем находилась 26-летняя девушка. По предварительным выводам, она не справилась с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате дорожного происшествия травмирован 29-летний пассажир. Обстоятельства устанавливаются. (фото ГИБДД РК)