Девушка на BMW снесла пешеходов и протаранила машины в Петербурге

Белый BMW снес группу пешеходов в Санкт-Петербурге. Страшная авария со смертельным исходом произошла вечером 21 мая у частного дома на Волхонском шоссе в Петродворцовом районе в поселке Стрельна.

По сообщению паблика «Вести Стрельны», пожилые родители приехали поздравить дочку с днем рождения и готовились к отъезду. Их провожали у ворот. В этот момент в людей врезался автомобиль.

За рулем находилась 20-летняя девушка. По версии ГИБДД, она не справилась с управлением при выезде со второстепенной дороги, сообщает «Деловой Петербург». BMW вылетел на обочину, сбил четверых пешеходов и влетел в припаркованные автомобили.

Женщина-пешеход, 1950 года рождения, погибла на месте. Пострадали также двое мужчин и 17-летний юноша. Пострадавших увезла «скорая». В отношении девушки-водителя возбудили уголовное дело, ее задержали. (фото vk.com)