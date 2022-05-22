22 мая 2022, 12:21
Пьяный водитель на «Жигулях» протаранил дом в Пудоже
56-летняя женщина, находившаяся в салоне, пострадала в результате аварии
Ночью 21 мая водитель отечественной легковушки не справился с управлением и протаранил жилой дом. Дорожная авария случилась на одной из улиц в Пудоже.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 64-летний водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента травмы получила 56-летняя пассажирка.
По факту случившегося проводится проверка. (фото Госавтоинспекция РК)