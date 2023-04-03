03 апреля 2023, 20:24
Девушка из Петрозаводска искала работу и нарвалась на злодеев
Молодая жительница карельской столицы стала жертвой дистанционного обмана
Очередной жертвой мошенников оказалась 28-летняя жительница Петрозаводска. Девушка обратилась в полицию в минувшие выходные, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Потерпевшая пояснила, что искала работу через объявления в Интернете. С ней связались по телефону и предложили вакансию наборщика текстов. Далее петрозаводчанку соединили якобы с отделом кадров. Горожанка предоставила свои персональные данные, в том числе, и реквизиты банковской карты. Моментально со счета были списаны 12 тысяч рублей.
Полиция проводит проверку по заявлению пострадавшей. // Фото: unsplash.com