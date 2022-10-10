Девочку-подростка из Карелии публично оскорбили в соцсети

В Костомукше прокуратура провела проверку после заявления местного жителя об оскорблении его дочери. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Было установлено, что в июле этого года 21-летний костомукшанин вступил в переписку в соцсети с 17-летней девушкой и предложил ей встретиться. Получив отказ, молодой человек оставил в одном из пабликов «ВКонтакте» пост с оскорблениями девушки, подкрепив сообщение фотографиями несовершеннолетней.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Фото: unsplash.com