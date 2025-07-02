02 июля 2025, 10:22
Девочка умерла после отравления в детском лагере в российском регионе
Спрей от комаров мог стать причиной гибели ребенка в Хакасии
Фото: unsplash / Ioetech
В Хакасии десятилетняя девочка умерла после того, как отравилась в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, трагедия случилась в лагере «Багульник». Ребенок почувствовал себя плохо, у школьницы зафиксировали тошноту и высокую температуру. Девочку экстренно доставили в больницу. 1 июля пациентке резко стало хуже. Реанимационные мероприятия не помогли - ребенок умер.
Как рассказали подруги погибшей, она часто пользовалась спреем от комаров. Средство забрали на экспертизу.
Специалисты также изучают и вторую версию. По их мнению, школьница могла съесть ядовитые ягоды или растения. © «Петрозаводск говорит»