Девочка умерла после отравления в детском лагере в российском регионе

В Хакасии десятилетняя девочка умерла после того, как отравилась в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, трагедия случилась в лагере «Багульник». Ребенок почувствовал себя плохо, у школьницы зафиксировали тошноту и высокую температуру. Девочку экстренно доставили в больницу. 1 июля пациентке резко стало хуже. Реанимационные мероприятия не помогли - ребенок умер.

Как рассказали подруги погибшей, она часто пользовалась спреем от комаров. Средство забрали на экспертизу.

Специалисты также изучают и вторую версию. По их мнению, школьница могла съесть ядовитые ягоды или растения. © «Петрозаводск говорит»