Девочка сорвалась с 13-го этажа и погибла в Санкт-Петербурге

Утром 18 марта в Санкт-Петербурге пятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, и погибла. Трагедия произошла на Туристской улице, сообщает «Фонтанка».

По данным источника издания, с ребенком в квартире сидела бабушка. Однако, в момент трагедии женщина по какой-то причине отлучилась. Девочка надела уличную одежду и обувь и подошла к окну, после чего оказалась за бортом. В соцсетях очевидцы выложили видео, на котором видно, как ребенок цепляется за карниз, после чего срыватся вниз. По этическим соображениям этот ролик не может быть опубликован на сайте.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото vtambove.ru