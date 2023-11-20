Девочка сломала позвоночник во время празднования дня рождения

В Московской области девочка сломала позвоночник во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел в городе Клин. Школьница отправилась вместе с мамой и одноклассниками в картинг-центр, чтобы отметить свое 12-летие. Девочка ехала на карте, не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который упал прямо на ребенка.

Подросток пожаловалась матери на боль в спине, но прерывать праздник не стала. Через два часа ее доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка компрессионный перелом нескольких позвонков. Школьница госпитализирована в травматологическое отделение. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev