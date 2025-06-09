09 июня 2025, 12:41
Девочка пострадала в аварии из-за пьяной автоледи в Петрозаводске
Два автомобиля столкнулись на Лесном проспекте в карельской столице
Фото ГАИ
Вечером 8 июня в Петрозаводске произошло ДТП на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, 45-летняя водитель автомобиля Lada отвеклась от управления и совершила наезд на автомобиль Volvo.
В результате аварии травмы получила девятилетняя пассажирка Volvo. Виновница ДТП имела признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования женщина отказалась. © «Петрозаводск говорит»