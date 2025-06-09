Девочка пострадала в аварии из-за пьяной автоледи в Петрозаводске

Вечером 8 июня в Петрозаводске произошло ДТП на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 45-летняя водитель автомобиля Lada отвеклась от управления и совершила наезд на автомобиль Volvo.

В результате аварии травмы получила девятилетняя пассажирка Volvo. Виновница ДТП имела признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования женщина отказалась. © «Петрозаводск говорит»