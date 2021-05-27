Детский сад в Петрозаводске признан одним из лучших в России

Дошкольное учреждение №110 в столице Карелии оказалось одним из лучших детсадов страны по итогам конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ». Об итогах всероссийского конкурса среди образовательных, научных, культурных и спортивных учреждений сегодня сообщила администрация Петрозаводска. Участниками конкурса стали более 50 тысяч организаций со всей России.

Петрозаводский садик №110 одним из первых внедрил в практику технологии по социализации детей и получил статус базовой площадки «Сопровождение детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования». Опыт инноваций учреждения был представлен на конкурсе «ЛидерыОтрасли.РФ». Жюри оценило достижения детского сада.

Садик получит сертификат на развитие материально-технической базы и станет участником специальной программы. (фото sad110.ru)