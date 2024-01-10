Детский сад на 300 человек возводят в райцентре Карелии

10 января на правительственном совещании по ситуации, сложившейся в Калевальском районе, рассказали о самых важных социальных проектах, которые реализуются в районе.

В первую очередь, это строительство детского сада в Калевале на 300 мест. Проект получился дорогой - порядка 600 миллионов рублей. Строительство началось еще в 2023 году. Его планируется завершить в 2024 году.

Детский сад возводят за счет средств единой арктической субсидии. Строительство дошкольного учреждения ведет компания КСМ.

Главная проблема сейчас - построить дорогу к новому детскому саду в Калевале. Дорогу будут строить за счет республиканских средств. Причем деньги еще предстоит найти в республиканском бюджете. // Фото «Петрозаводск говорит»