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14 июля 2026
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Маркет

Детский перформанс «Наполни дом счастьем» прошел в Петрозаводске

Дети покрыли рисунками и пожеланиями фундамент будущего дома в ЖК «Счастье»

В минувшие выходные на территории жилого комплекса «Счастье» в Петрозаводске прошёл Детский творческий перформанс «Наполни дом счастьем».

Компания Карельский оператор недвижимости устроила настоящий праздник для детей и их родителей, предложив использовать фундамент строящегося дома в качестве «холста» для рисования баллончиками. Дети покрыли рисунками и добрыми пожеланиями большую часть фундамента. Если в празднике участвовали будущие хозяева этого дома, они могут с уверенностью говорить, что приложили руку к строительству.   

Разъезжались по домам юные участники перформанса уставшие, но счастливые и с подарками. 

На правах рекламы. ООО «Карельский оператор недвижимости», ИНН 1001342337

Фото предоставлено компанией "Карельский оператор недвижимости".

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