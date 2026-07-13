Детский перформанс «Наполни дом счастьем» прошел в Петрозаводске

Дети покрыли рисунками и пожеланиями фундамент будущего дома в ЖК «Счастье»

В минувшие выходные на территории жилого комплекса «Счастье» в Петрозаводске прошёл Детский творческий перформанс «Наполни дом счастьем».

Компания Карельский оператор недвижимости устроила настоящий праздник для детей и их родителей, предложив использовать фундамент строящегося дома в качестве «холста» для рисования баллончиками. Дети покрыли рисунками и добрыми пожеланиями большую часть фундамента. Если в празднике участвовали будущие хозяева этого дома, они могут с уверенностью говорить, что приложили руку к строительству.

Разъезжались по домам юные участники перформанса уставшие, но счастливые и с подарками.

На правах рекламы. ООО «Карельский оператор недвижимости», ИНН 1001342337

Фото предоставлено компанией "Карельский оператор недвижимости".