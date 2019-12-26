Детские пособия вырастут в России с 1 января

Максимальное пособие по уходу за ребенком повысится с 1 января 2020 года до 27 984,66 рубля за месяц. Об этом сообщает Минтруд РФ.

При этом в ведомстве напоминают, что в 2019 году максимальное пособие равнялось 26 152 рублям в месяц. То есть пособие вырастет почти на две тысячи.

Помимо этого вырастут пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности (оплата больничного). Так, в следующем году максимальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит 69 961,65 рубля в среднем за месяц. Это на 4,5 тысячи больше, чем в уходящем году (в 2019 году сумма пособия составляла 65 416,6 рубля в среднем за месяц).