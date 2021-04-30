30 апреля 2021, 15:44
Культура

Детская музыкальная школа приглашает детей 5-8 лет на фестиваль

Из-за длинных выходных оргкомитет принял решение продлить прием заявок на участие до 15 мая

Детская музыкальная школа имени Георгия Свиридова приглашает детей 5-8 лет принять участие во всероссийском фестивале детского музыкального творчества «Маленькие искорки», сообщает паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

Фестивальные прослушивания пройдут с 20 по 25 мая. Целью конкурса является развитие детского музыкального творчества.

Участники в возрасте 5-8 лет могут принять участие в следующих номинациях:

  • сольное исполнительство – фортепиано, струнно-смычковые инструменты, академическое сольное пение, баян, аккордеон, домра, балалайка, флейта;
  • ансамбли – дуэты, трио (состав ансамблей любой).

Форма проведения конкурса – по видеозаписям. Подробности – в группе конкурса. // Фото: azbushka.ru

 

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Карелия
Петрозаводск
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