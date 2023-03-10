Детсадовец в Финляндии умер из-за стрептококковой инфекции

Дошкольника в Финляндии убила инфекция. Рискуют быть зараженными еще 40 детей, пишет «Фонтанка», ссылаясь на финские СМИ.

Ребенок умер в центральной больнице Ювяскюля. Причина смерти – поражение стрептококком А, рассказала директор детского учреждения Юха Палонева.

Всего могут быть инфицированы около 40 детей из одного и того же детского сада. Сейчас их анализы тщательно проверяют. // фото: dusanpetkovic/ istockphoto.com