Детсад в Суоярви хотят превратить в центр для инвалидов и пенсионеров

Корпус бывшего детского сада «Елочка» в Суоярви могут передать в государственную собственность, чтобы организовать в помещениях отделение временного проживания пожилых граждан и инвалидов. Об этом говорится в сообщении администрации Суоярвского района «ВКонтакте».

В комментарии указано, что такая просьба к районной администрации поступила от государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия».

«Учреждение социального обслуживания для пожилых людей, позволит решить непростые вопросы обустройства жизни одиноких жителей, в силу разных обстоятельств попавших в трудную жизненную ситуацию и надеющихся на помощь государства. Их нельзя оставить без поддержки»,

- говорится в комментарии чиновников.

Воспитанников корпуса детского сада «Елочка» хотят перевести в другие дошкольные учреждения города. Но родители дошкольников выступают против такого решения властей. Сад расположен близко к месту жительства или работы, а в случае перевода детей в другие детсады в центре города, малышей придется возить на общественном транспорте, что ударит по кошельку людей.

В минувшие выходные в Суоярви прошли флешмобы в защиту «Елочки». Многие участники пришли с детьми, принесли бутафорские топоры, искусственную елку, плакаты «Дети не селедки», «Власть! Не обижай малышей», «Продайте д/сады и школы, сделайте город мертвым!», «Карелия, хватит экономить на детях», «Не воруй у детей детство», «Не уничтожайте Елочку» и другими.

Но у чиновников нашлись свои аргументы в пользу закрытия «Елочки». Их доводы также приводились 8 апреля в официальном паблике. В частности, заявляется, что здание «Елочки» требует большого ремонта, нужна модернизация и замена систем теплоснабжения, канализации и водоснабжения. Сообщается о неком неисполненном предписании пожарного надзора.

«Рассмотрев вопрос о дальнейшем использовании здания по улице Гагарина, д. 1А, комиссия приняла решение: закрытие здания детского сада, расположенного в Суоярви, на улице Гагарина, д 1А не будет иметь отрицательных последствий для обеспечения жизнедеятельности, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи и социального обслуживания, - говорится в сообщении группы местной администрации. - Распределение детей в другие корпуса «Родничка» будет проводиться с учетом интересов детей. Предполагается и материальная поддержка малообеспеченных и многодетных семей за счет компенсации оплаты проезда в общественном транспорте родителям (законным представителям) дошкольников».

Как ранее писали «Аргументы и факты», номинально дошкольное учреждение «Елочка» перестало существовать в июле 2018 года, когда его объединили с садиком «Родничок». Но фактически для родителей и воспитанников все оставалось по-прежнему до недавнего времени. (фото vk.com, vk.com)